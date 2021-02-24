Мирное небо: в Свердловской области стартовали первые учения новых расчетов ЗРК С-400 «Триумф»

В Свердловской области стартовали первые тактические учения с боевой стрельбой боевых расчетов новых зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа.

В рамках первого этапа маневров экипажи перевели комплексы в походное состояние, совершили марш в новый позиционный район и заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности противовоздушной обороны. Также были выполнены задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению более 20 авиационных средств условного противника, выполняющих подлет к охраняемым объектам на предельно малых и больших высотах с выключенными системами опознавания, а также с использованием радиопомех.

На следующем этапе учений военнослужащим предстоит совершить перебазирование комплексов на полигон в Астраханской области, где расчеты ЗРК С-400 «Триумф» выполнят боевые пуски по ракетам-мишеням, имитирующим баллистические ракеты и авиацию условного противника.

Напомним, что данные тактические учения с боевой стрельбой стали первыми для зенитного ракетного полка после перевооружения на новые ЗРК С-400 «Триумф», которые заступили на боевое дежурство в конце прошлого года.