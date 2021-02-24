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На авиабазе Хмеймим открыли памятник летчику Олегу Пешкову

Алексей Алексеев
01:49 24.02.2021
Бюст летчика появился рядом с памятниками других погибших в Сирии пилотов.
На авиабазе Хмеймим открыли памятник летчику Олегу Пешкову
© Фото: Минобороны России
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В Сирии на авиабазе Хмеймим открыли памятник погибшему в 2015 году на севере САР военному летчику Олегу Пешкову.

Олег Пешков окончил с золотой медалью военное училище, овладел навыками управления 5 видами самолетов и был старшим летчиком в своем полку в Липецке.  Подполковник погиб в конце 2015 года во время боевого задания. Когда его самолет сбили, то Пешков успел катапультироваться. С земли по нему открыли огонь боевики, летчик погиб еще в воздухе. Он стал первым офицером, получившим посмертно звезду Героя России в Сирии.

Открытие памятника Олегу Пешкову на аллее Героев авиабазы Хмеймим прошло со всеми подобающими воинскими почестями: залп салютной команды и государственный гимн в исполнении военного оркестра.

«Мы отдаем дань памяти всем, кто сражался на сирийской земле. Всем, кто не щадя себя, защищал Отечество на дальних рубежах, кто пожертвовал своей жизнью ради чести и ради Отечества», - сказал командующий группировкой войск ВС РФ в САР Александр Чайко.

Открытие памятника Олегу Пешкову приурочили ко Дню защитника Отечества. Бюст летчика появился рядом с памятниками других погибших в Сирии пилотов.

«Нынешнее поколение защитников Отечества будет иметь полную возможность здесь побывать, познакомиться с подвигом, вспомнить своих сослуживцев, почтить их память», сказал заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно- политической работе Игорь Курочкин.

День защитника Отечества военнослужащие встретили торжественным построением. Были награждены отличившиеся по службе, среди которых медсестра Ирина. Ей вместе с наградой вручили букет свежих роз.

В столовой по случаю Дня защитника Отечества был накрыт праздничный обед. В Сирии служат люди со всех уголков России, поэтому повара постарались угодить всем и порадовать военнослужащих разнообразием блюд: русские пельмени, кавказский плов, запеченные овощи на костре, голубцы и манты.

А праздничный вечер на авиабазе стал музыкальным. На сцене местного клуба выступил ансамбль Северного флота и певица Юта.

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