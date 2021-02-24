Подготовка к 9 мая: мотострелки ЮВО вакцинируются от COVID-19

Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии Южного округа, которые примут участие в парадах 9 мая, вакцинируются отечественным препаратом Гам-КОВИД-Вак.

Им предстоит обеспечивать музыкальное сопровождение. В День Победы музыканты пройдут маршем и сыграют сразу в двух городах - Ростове-на-Дону и Новочеркасске.

После вакцинации военнослужащие остаются под наблюдением врачей. Через две недели им сделают второй компонент вакцины. Всего на парад выйдут более 10 тысяч военнослужащих округа.