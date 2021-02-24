На лыжах за всадниками: дальневосточные курсанты преодолели снежные препятствия в Приамурье

В Благовещенске мастерство владения лыжами на трассе с препятствиями показали курсанты Дальневосточного высшего командного училища.

Гонки на скорость, экстремальные спуски, прыжки с трамплина им предстояло выполнить не в одиночку, а в связке с лошадьми и наездниками.

Этот экстремальный вид ездового спорта называется скиджоринг. Все маневры осуществляются на скорости около 40 километров в час, что требует от лыжника физической выносливости и координации действий.