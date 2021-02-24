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Танкисты в Чечне провели День открытых дверей для местного населения

Тимур Шерзад
11:36 24.02.2021
Танкисты в Чечне провели День открытых дверей для местного населения
© Фото: Министерство обороны России
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В Чеченской республике танкисты 58-й армии ЮВО провели День открытых дверей для местного населения и гостей республики. Он проходил во время соревнований по стрельбе штатным снарядом к 125-мм пушкам. 

Стрельбы прошли на полигоне Гвардеец под руководством командующего 58-й армией, генерал-майора Михаила Зусько. Экипажи танков Т-72Б3 вели огонь штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням - они имитировали как танки, так и низколетящие вертолеты. Дистанция стрельбы колебалась от 900 до 2200 метров.

©  Министерство обороны России

День открытых дверей посетило около полутысячи человек - среди них присутствовали семьи военнослужащих, учащиеся местных школ, юнармейцы и представители организаций - как молодежных, так и ветеранских. 

Для них в полигонных условиях организовали выставку военной техники. В число представленных образцов входил танк Т-72Б3, боевая машина пехоты БМП-3, САУ «Мста-С», РСЗО «Торнадо-Г», автомобиль «Тигр» и разные беспилотники. 

Гостям предложили кашу, приготовленную силами полевой кухни. Им было что посмотреть и помимо соревновательных танковых стрельб - в День открытых дверей выступал военный оркестр дивизии Южного военного округа. 

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