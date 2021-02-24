Никто не пролетит: С-400 взяли под контроль небо Сахалина

На Сахалине заступили на боевое дежурство зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».

На плацу военной части собрался весь личный состав полка вместе с высшим командованием. Прозвучал приказ о начале боевого дежурства, и только с этого момента военнослужащие приступили к своим боевым обязанностям - охране тихоокеанских границ России

Расчеты уже провели первую тренировку по отражению авиационного удара условного противника – перевели комплексы из походного положения в боевое, обнаружили и электронными пусками ракет успешно уничтожили все цели в зоне поражения. Готовность военнослужащих к охране воздушных рубежей страны проверил лично командующий армией ВВС и ПВО Владимир Кравченко.

С-400 «Триумф» - самая современная система противовоздушной обороны в мире. Одного залпа его ракет достаточно, чтобы отбить сильную атаку с воздуха и даже ликвидировать угрозу нападения из космоса.



