Спасение с небес: военные летчики Заполярья нашли «терпящего бедствие» и эвакуировали его на тросе
По замыслу маневров, воздушное судно разбилось в районе побережья Баренцева моря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военные летчики в Мурманской области во время учений отработали действия по эвакуации экипажа, терпящего бедствие. По замыслу маневров, воздушное судно разбилось в районе побережья Баренцева моря. Летчики оказались в незнакомой местности. Задача - в кратчайшие сроки найти пострадавших и оказать им помощь.
Экипаж самолета Ан-12 радиотехническим способом произвел поиск, определил координаты места бедствия, и десантировал аварийно-спасательное снаряжение, после чего передал координаты поисково-спасательному вертолету Ми-8.
После этого пострадавший был поднят на борт прилетевшего вертолета. Далее все проследовали на аэродром базирования, где уже все готово для оказания квалифицированной медицинской помощи.