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Раскаты артиллерии: «Волгодонск» поразил морские и воздушные цели в Каспийском море

Андрей Аркадьев
10:37 24.02.2021
Экипаж корабля успешно отразил нападение «противника», все мишени были поражены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Малый артиллерийский корабль «Волгодонск» выполнил боевые стрельбы в Каспийском море и уничтожил морские и воздушные цели противника из штатного вооружения.

Также экипаж выполнил задачи боевого маневрирования, комплекс упражнений по противоминной, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля.

«Волгодонск» (заводской № 702) - малый артиллерийский корабль проекта 21630 (шифр «Буян») типа «река-море», предназначенный для усиления надводных сил Каспийской флотилии в ближней морской зоне и в речных участках. Построен на судоверфи «Алмаз» по заказу ВМФ России. Сейчас в составе Каспийской флотилии числятся три малых артиллерийских корабля такого типа: «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала».

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