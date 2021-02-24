Армия Раскаты артиллерии: «Волгодонск» поразил морские и воздушные цели в Каспийском море Андрей Аркадьев Экипаж корабля успешно отразил нападение «противника», все мишени были поражены. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Малый артиллерийский корабль «Волгодонск» выполнил боевые стрельбы в Каспийском море и уничтожил морские и воздушные цели противника из штатного вооружения. Также экипаж выполнил задачи боевого маневрирования, комплекс упражнений по противоминной, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля. «Волгодонск» (заводской № 702) - малый артиллерийский корабль проекта 21630 (шифр «Буян») типа «река-море», предназначенный для усиления надводных сил Каспийской флотилии в ближней морской зоне и в речных участках. Построен на судоверфи «Алмаз» по заказу ВМФ России. Сейчас в составе Каспийской флотилии числятся три малых артиллерийских корабля такого типа: «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика