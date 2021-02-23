Сирийские школьники спели русские песни на концерте в честь 23 февраля в Хмеймиме

Поздравить наших военных, встречающих 23 февраля за тысячи километров от России, на авиабазе Хмеймим приехали сирийские дети, изучающие русский язык. В начале концерта почти без акцента сирийская школьница спела песню из фильма «Московская Сага».

Репертуар тщательно подбирали, и уже следующая композиция заставила зрителей не только хлопать, но и подпевать любимой песне «Потому что мы пилоты».

Для военнослужащих, которые отмечают праздник вдали от дома, где их ждет семья и маленькие дети, такой концерт, как отдушина посреди будней армейской службы.

«Все очень понравилось. Молодцы, почаще таких концертов, в целом неплохо, настроение поднимается», - рассказал военнослужащий группировки ВС РФ в САР Андрей Смирнов.

Для этих сирийских детей, стоящих на сцене и выросших во время войны, словосочетание «защитник Отечества» - далеко не пустой звук. Им не нужно долго объяснять, почему этот праздник отмечают в России.

Махе Сулейман 17 лет. Большую часть своей жизни она живет в стране, где почти каждый день слышит об очередном нападении и убийстве. Девушка долго выбирала, что исполнить, и остановилась на песне ирландской группы The Cranberries «Zombie», которая посвящается жертвам теракта.

«Я сейчас пою эту песню, потому что до сих в моей стране идет война. И я знаю, что такое, когда вокруг происходят теракты», - заявила девушка.

Поздравили российских военных в Сирии не только сирийские дети, но и наши ребята - на каждом стуле актового зала лежала открытка от школьников из России.

«Это от Алексея, ученика 5 "Б". К сожалению, не знаю, где он территориально находится, но все равно Алексею привет, огромное спасибо за подарок. Очень тепло получить такую вещь в такой праздник», - отметил военнослужащий группировки ВС РФ в САР Константин Иванов.

По словам военнослужащих, именно такие простые вещи напоминают, для чего они здесь и кого защищают вдали от Родины.