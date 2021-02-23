В Таджикистане российские военнослужащие поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества

В Таджикистане командование российского соединения поздравило ветеранов 201-й военной базы с Днем защитника Отечества.

Ветераны вместе с военнослужащими возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания павших воинов. Также на мемориальном комплексе Героев состоялся торжественный митинг. Всем приглашенным гостям были вручены памятные подарки.

На территории части была развернута выставка современного вооружения и техники, на которой были представлены образцы стрелкового оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств связи и экипировки.

Тех ветеранов, кто не смог присутствовать на празднике по состоянию здоровья, поздравили дома. Для восьмидесятилетнего ветерана соединения полковника запаса Юлдаша Халикова музыканты военного оркестра исполнили его любимые произведения.