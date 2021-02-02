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Вакцинация членов семей военнослужащих стартовала в гвардейской танковой армии ЗВО

Анна Берестовая
05:09 02.02.2021
Всего в армии уже было вакцинировано свыше 2,5 тысячи военнослужащих.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к вакцинации членов семей военнослужащих, изъявивших желание сделать прививку от коронавирусной инфекции. Процедура проходит на добровольной основе.

Вакцинация членов семей военнослужащих стартовала в медицинских подразделениях соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО в Москве и Московской области.

Всего в армии уже было вакцинировано свыше 2,5 тысячи военнослужащих. В первую очередь это военные медицинские работники, непосредственно принимающие участие в диагностике и лечении больных COVID-19, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Перед введением препарата специалисты медицинской службы проводят информирование военнослужащих и членов их семей о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» на организм человека и его возможных побочных эффектах. Вакцинация проводится только после подписания согласия на введение компонентов препарата.

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