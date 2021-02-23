Почести живым и павшим: как в регионах отметили День защитника Отечества

Почести - как нынешним защитникам, так и тем, кто погиб, сражаясь за Родину - отдавали сегодня по всей стране. В Санкт-Петербурге на Площади восстания возложили цветы к монументу городу-герою Ленинграду. В торжественной церемонии приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов и, конечно, ветераны. Памятные мероприятия прошли также на Пискаревском мемориальном кладбище.

В Нижнем Новгороде в рамках увековечивания памяти земляков, погибших в годы войны, состоялась торжественная передача капсул с землей поисковикам из Белоруссии - для братских могил, где покоятся нижегородцы.

В Мурманске ровно в полдень прогремел ружейный салют в память о героях-защитниках Заполярья. Торжества в их честь прошли во всех гарнизонах Северного флота. На главной базе - в Североморске - состоялся строевой выход войск в сопровождении военного оркестра.

В Крыму сегодня двойной праздник. Помимо Дня защитника Отечества на полуострове отмечают День народной воли. К знаменательной дате на площади Нахимова в Севастополе развернули фотовыставку «Хроники Русской весны», которая раскрывает историю воссоединения Крыма с Россией.