Праздник вдали от дома: российских военнослужащих в Карабахе и Сирии поздравили с Днем защитника Отечества

В День защитника Отечества поздравления принимают и военнослужащие, которые выполняют долг за пределами нашей Родины. В Нагорном Карабахе чествовали миротворцев, контролирующих соблюдение режима прекращения огня. Офицерам вручили ведомственные награды.

Торжества прошли и на авиабазе Хмеймим в Сирии. Туда приехали сирийские школьники. Они исполнили песни на русском языке. Ждал военнослужащих и сюрприз от юных россиян: всем офицерам они сделали поздравительные открытки, которые доставили в САР как раз к празднику.

Сегодня днем в честь Праздника президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Перед этим глава государства поздравил военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества. Путин особо подчеркнул, что армия и флот всегда были надежной поддержкой и защитой государства.