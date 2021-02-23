Благодарность защитникам: в Театре Российской армии проходит торжественный вечер в честь 23 февраля

В эти минуты в столице, в Театре Российской армии, идет торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества.

На сцене - лучшие театральные, хореографические и вокальные коллективы России. Активное участие в организации этого вечера принимал и наш телеканал.

В зрительном зале - руководство Минобороны, ветераны, действующие военнослужащие - участники боевых операций. Один из них - Виктор Кармашов. Родился он в Калмыкии, закончил коломенское высшее артиллерийское училище в 2005 году, служит в подразделении пехоты каспийской флотилии получил Орден Мужества.

«Я прибыл вовремя, остановил отступление, и увлек за собой отступающих сирийских воинов, выгнал танк, и при поддержке танка контратаковал противника. И за этот бой выбили противника с высоты. Вдесятером мы обратили в бегство противника. Они думали, нас много...», - поделился Кармашов историей того самого боя, за который получил награду.

Свой подарок российским военнослужащим подготовила и ведущая нашего телеканала, Ирина Лосик. Она организовала в фойе театра выставку, посвященную российским и советским крупнейшим военачальникам.

«Тридцать фамилий, все фамилии очень известные - люди, которые внесли огромный вклад в развитие Вооруженных сил. Жуковы, Коневы, Рокоссовские, Говоровы, все дали свои личные фотографии», - сказала Лосик.

Один из военачальников - ее дед, Олег Александрович Лосик. Его мундир, как и фотографию, Ирина предоставила из личной коллекции.