Армия Спасителям страны: спецназовцы самарской области поздравили ветеранов ВОВ с 23 февраля Тимур Шерзад А под окнами домов фронтовиков духовой оркестр дал живой концерт - музыканты сыграли попурри из самых известных мелодий военных лет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Самарской области в честь Дня защитника Отечества военнослужащие бригады специального назначения вручили цветы и подарки ветеранам Великой Отечественной войны. А под окнами домов фронтовиков духовой оркестр дал живой концерт - музыканты сыграли попурри из самых известных мелодий военных лет. Ветераны Великой Отечественной войны не просто выстояли в самом масштабном, яростном и бескомпромиссном противостоянии в человеческой истории - они нанесли опаснейшему противнику ряд эффективных и результативных ударов, стерев Третий рейх, как систему, с лица земли. За этот подвиг им и воздают почести благодарные потомки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика