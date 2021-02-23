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Спасителям страны: спецназовцы самарской области поздравили ветеранов ВОВ с 23 февраля

Тимур Шерзад
15:39 23.02.2021
А под окнами домов фронтовиков духовой оркестр дал живой концерт - музыканты сыграли попурри из самых известных мелодий военных лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Самарской области в честь Дня защитника Отечества военнослужащие бригады специального назначения вручили цветы и подарки ветеранам Великой Отечественной войны.

А под окнами домов фронтовиков духовой оркестр дал живой концерт - музыканты сыграли попурри из самых известных мелодий военных лет.

Ветераны Великой Отечественной войны не просто выстояли в самом масштабном, яростном и бескомпромиссном противостоянии в человеческой истории - они нанесли опаснейшему противнику ряд эффективных и результативных ударов, стерев Третий рейх, как систему, с лица земли. За этот подвиг им и воздают почести благодарные потомки. 

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