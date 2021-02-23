Командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов поздравил с 23 февраля военнослужащих ВС РФ, поддерживающих мир в Карабахе

Поздравления сегодня принимают и военнослужащие, которые выполняют долг за пределами нашей Родины. В Нагорном Карабахе чествовали миротворцев, которые следят за соблюдением режима прекращения огня на отдалённых постах. Офицерам вручили ведомственные награды. В торжествах принял участие командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов.

«Особые слова благодарности хочу выразить вам - военнослужащим российского миротворческого контингента, тем, кто продолжает славные традиции российского воинства, надежно защищает национальные интересы РФ, обеспечивает мир и спокойствие на территории Нагорного Карабаха. Именно миротворцам удалось добиться прекращения огня и предотвратить гуманитарную катастрофу. Вы являетесь гарантом мира, безопасности и стабильности региона», - отметил Мурадов.

Миротворческий контингент Российской Федерации развернут в Нагорном Карабахе для контроля за прекращением огня и боевых действий в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении глав России, Азербайджана и Армении. Согласно им, 10 ноября 2020 года с 00 часов 00 минут по московскому времени объявлено полное прекращение огня и боевых действий в Нагорном Карабахе.