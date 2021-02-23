Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов поздравил с 23 февраля военнослужащих ВС РФ, поддерживающих мир в Карабахе

Тимур Шерзад
13:48 23.02.2021
Согласно словам Мурадова, именно миротворцам удалось добиться прекращения огня и предотвратить гуманитарную катастрофу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Поздравления сегодня принимают и военнослужащие, которые выполняют долг за пределами нашей Родины. В Нагорном Карабахе чествовали миротворцев, которые следят за соблюдением режима прекращения огня на отдалённых постах. Офицерам вручили ведомственные награды. В торжествах принял участие командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов.

«Особые слова благодарности хочу выразить вам - военнослужащим российского миротворческого контингента, тем, кто продолжает славные традиции российского воинства, надежно защищает национальные интересы РФ, обеспечивает мир и спокойствие на территории Нагорного Карабаха. Именно миротворцам удалось добиться прекращения огня и предотвратить гуманитарную катастрофу. Вы являетесь гарантом мира, безопасности и стабильности региона», - отметил Мурадов.

Миротворческий контингент Российской Федерации развернут в Нагорном Карабахе для контроля за прекращением огня и боевых действий в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении глав России, Азербайджана и Армении. Согласно им, 10 ноября 2020 года с 00 часов 00 минут по московскому времени объявлено полное прекращение огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.