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«Стальные охотники»: танковые экипажи ЗВО отбирают на обучение по новой программе

Тимур Шерзад
14:00 23.02.2021
Обучение будет с первого дня вестись в составе экипажей, в противоположность раздельному обучению мехводов, наводчиков и командиров с позднейшим объединением их в экипажи. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В общевойсковой армии Западного военного округа, на полигоне Погоново в Воронежской области, стартовал отбор для обучения по новой программе подготовки экипажей бронтехники «Стальной охотник». Сама подготовка будет проходить в Нижегородской области.

По итогам отбора курсантов распределят по 6 потокам. Для этого были проведены заезды с контрольными стрельбами на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-2. 

Победители заездов - 6 экипажей - пройдут особое обучение. Их инструкторами будут 8 участников и победителей конкурсов АрМИ «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Они лично составили уникальную программу боевой подготовки на основе приобретенного на соревнованиях опыта. 

Обучение по этой программе будет с первого дня вестись в составе экипажей, в противоположность раздельному обучению мехводов, наводчиков и командиров с позднейшим объединением их в экипажи. 

Отборочный этап подразумевает прохождение усложненного маршрута с колейным мостом, противотанковым рвом и минно-взрывным заграждением. 

Огневой этап готовит танкистам и мотострелкам появляющиеся мишени различных типов - от расчетов РПГ до укрытых в окопах боевых машин. Дистанция до мишеней - от 600 до 1200 метров. 

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