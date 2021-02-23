«Стальные охотники»: танковые экипажи ЗВО отбирают на обучение по новой программе

В общевойсковой армии Западного военного округа, на полигоне Погоново в Воронежской области, стартовал отбор для обучения по новой программе подготовки экипажей бронтехники «Стальной охотник». Сама подготовка будет проходить в Нижегородской области.

По итогам отбора курсантов распределят по 6 потокам. Для этого были проведены заезды с контрольными стрельбами на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-2.

Победители заездов - 6 экипажей - пройдут особое обучение. Их инструкторами будут 8 участников и победителей конкурсов АрМИ «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Они лично составили уникальную программу боевой подготовки на основе приобретенного на соревнованиях опыта.

Обучение по этой программе будет с первого дня вестись в составе экипажей, в противоположность раздельному обучению мехводов, наводчиков и командиров с позднейшим объединением их в экипажи.

Отборочный этап подразумевает прохождение усложненного маршрута с колейным мостом, противотанковым рвом и минно-взрывным заграждением.

Огневой этап готовит танкистам и мотострелкам появляющиеся мишени различных типов - от расчетов РПГ до укрытых в окопах боевых машин. Дистанция до мишеней - от 600 до 1200 метров.