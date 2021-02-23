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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Тамара Астапенкова
01:19 23.02.2021
Министр обороны России отметил, что этот праздник по праву является народным и олицетворяет героические страницы ратной летописи нашей страны.
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник по праву является народным и олицетворяет героические страницы ратной летописи нашей страны, силу духа, доблесть и славу блестящих побед русского воинства.

«В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, поколение победителей, спасших страну и мир от нацизма. Их бессмертный подвиг всегда будет для нас примером самоотверженности, мужества и беззаветного служения Отчизне», - говорится в поздравлении главы Минобороны.

Сергей Шойгу отметил, что сегодня российские военнослужащие, следуя традициям, совершенствуют свою профессиональную подготовку, осваивают современные вооружение и технику, решают важные задачи по укреплению обороноспособности России и защите ее национальных интересов.

Министр обороны России также поздравил семьи, родных и близких военнослужащих, пожелав всем здоровья, благополучия и новых свершений во имя Родины.

Согласно поздравительному приказу, 23 февраля в 21.00 по местному времени прогремят праздничные салюты в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

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