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Новосибирцы возлагают цветы к Монументу Славы в честь Дня защитника Отечества

Надежда Котормус
Тимур Шерзад
11:49 23.02.2021
Двадцатиминутный фейерверк начнется в 21.00 на левом берегу Оби, неподалеку от Коммунального моста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В этом году новосибирский монумент славы встречает день защитника Отечества обновленным. К юбилею победы на пилонах исправили ошибки в фамилиях фронтовиков, отреставрировали чашу, обновили аллею оружия. Сегодня память павших почтили возложением цветов.
Всю неделю перед праздником по всему региону проходили уроки мужества, встречи с ветеранами. НВВКУ в канун праздника.

По традиции на новосибирском Монументе Славы состоялось торжественное возложение цветов. Участие в мероприятии приняли первые лица города и области, военные и представители других силовых ведомств. Цветы возложили не только к вечному огню, но и к монументам, например, воинам павшим в локальных конфликтах.

Подарок новосибирцам на День защитника Отечества готовят военные Центрального военного округа. Двадцатиминутный фейерверк начнется в 21.00 на левом берегу Оби, неподалеку от Коммунального моста. Из специальных салютных установок в небо запустят более 800 фейерверков «Вега» и «Ассоль», а из гаубиц дадут 30 залпов. Репетиция грандиозного салюта в Новосибирске уже состоялась. Артиллеристы общевойскового объединения ЦВО оттачивали синхронность свой действий при выполнении залпов на одном из полигонов Новосибирской области.

Добавим, что личный состав общевойскового объединения ЦВО уже получил поздравления со своим профессиональным праздником в Новосибирске. Отличившиеся при исполнении своего воинского долга военнослужащие получили медали, грамоты и благодарности из рук командующего общевойсковой армией генерал-лейтенанта Сергея Рыжкова. После церемонии награждения состоялся праздничный концерт, на котором выступили лучшие творческие коллективы Новосибирской области.

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