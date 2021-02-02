Саперы-десантники отработали навыки минно-подрывного дела на полигоне под Псковом

В Псковской области на полигоне Завеличье прошли тактико-специальные учения инженерно-саперного подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Военнослужащие выполнили действия по проделыванию проходов в условных минных полях с помощью переносного заряда разминирования ЗРП-2 «Тропа». Он позволяет проделывать саперам-десантникам безопасные проходы длиной до 50 метров и шириной до одного метра.

В ходе учений были отработаны действия личного состава по расчету, изготовлению и установке зарядов для выведения из строя объектов военной инфраструктуры условного противника, а также установке минно-взрывных заграждений на путях отхода.