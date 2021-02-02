Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Саперы-десантники отработали навыки минно-подрывного дела на полигоне под Псковом

Светлана Головина
03:11 02.02.2021
Военнослужащие выполнили действия по проделыванию проходов в условных минных полях с помощью переносного заряда разминирования ЗРП-2 «Тропа».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Псковской области на полигоне Завеличье прошли тактико-специальные учения инженерно-саперного подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Военнослужащие выполнили действия по проделыванию проходов в условных минных полях с помощью переносного заряда разминирования ЗРП-2 «Тропа». Он позволяет проделывать саперам-десантникам безопасные проходы длиной до 50 метров и шириной до одного метра.

В ходе учений были отработаны действия личного состава по расчету, изготовлению и установке зарядов для выведения из строя объектов военной инфраструктуры условного противника, а также установке минно-взрывных заграждений на путях отхода.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:56 В стране и мире
Госсекретарь США пообещал Украине экономическую и военную помощь
03:00 Армия
Видео
Поддержка с воздуха: как российские Ми-8 и Ми-35 прикрывают гражданских на трассе М-4 в Сирии
01:47 Армия
Видео
Летчики ЗВО отработали ведение воздушного боя на истребителях МиГ-31 под Тверью: видео
01:22 Эксклюзив
Видео
Как не «рассыпаться» раньше времени: диетолог назвал продукты для поддержания молодости
00:01 В стране и мире
Полиция перекроет ряд улиц в районе Мосгорсуда 2 февраля
Популярное
Популярное
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Видео
Цифровая гигиена: как не стать жертвой мошенников в Сети
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Врач назвал настоящую причину смерти Юлии Началовой
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.