Ночные репетиции и противотанковые пушки: как проходят учения салютных дивизионов в преддверии 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества по всей стране проходят учения салютных дивизионов. Именно они уже завтра,23 февраля, украсят ночное небо залпами фейерверков.

В Екатеринбурге для производства салюта задействуют знаменитые 76-мм противотанковые пушки ЗИС-3 образца 1942 года. А в Новосибирске артиллеристы уже провели ночную генеральную репетицию.

Задача военнослужащих отработать слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов. Всего будет произведено 30 залпов с интервалов в 30 секунд.