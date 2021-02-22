Оружейная сенсация года: как проходит крупнейший военно-технический салон IDEX-2021 в Абу-Даби

В воскресенье, 21 февраля, в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал крупнейший Международный военно-технический салон IDEX 2021. На нем представлено множество новейших образцов военной техники. Это и есть центр всей оборонной промышленности со всего мира. На стенде Рособоронэкспорта разместили комплекс С-400 и другие боевые машины на экспорт. При этом российский танк Армата презентуют за рубежом впервые.

А на информационных планшетах ультрасовременного стенда Рособоронэкспорта можно найти все характеристики Арматы и других боевых комплексов, самолетов, боевых машин, которые экспортируются Россией. Внедрение в российское оружие, в том числе и экспортные образцы технологий искусственного интеллекта - это одна из приоритетных задач поставленных министром обороны Сергеем Шойгу. И на международной выставке применением роботов в военном деле интересуется весь мир.

Роботизация обороной промышленности - это главная тема выставки. На ней представлены комплексы с искусственным интеллектом. Еще одной темой салона стала борьба с БЛА. Россия представит новый комплекс радиоэлектронной борьбы Репелент-Клиент, он блокирует все беспилотники. Комплекс образует своеобразный купол над объектом на расстоянии 20 километров.

Также в этом уникальном комплексе предусмотрено электромагнитное ружье «Пищаль» для перехвата беспилотников. Весит оно всего 3,5 килограмма, что значительно легче аналогов. Презентацию этого нового комплекса ждет весь салон. Традиционно повышенный интерес и к нашим непробиваемым охранникам неба - российским комплексам противовоздушной обороны разного радиуса действия.

Алмаз-Антей впервые вывел на международную арену «Викинга» - это экспортная версия комплекса «Бук-М3», совсем недавно поступившего на вооружение Российской армии. Дальность стрельбы у этой новой системы увеличилась в полтора раза. И теперь можно сбивать ракетами любую воздушную цель на расстояние 65 километров. Множество российской бронетанковой техники экспонируется известным производителем тяжелых боевых машин Уралвагонзаводом.

В Абу-Даби свои боевые машины, оружие и многое другое - более 400 образцов - демонстрируют все ведущие российские оборонные предприятия. Огромное внимание к взаимодействию с Россией у принимающей стороны. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров встретился и обсудил дальнейшее сотрудничество предприятий двух стран с наследным принцем эмирата Абу-Даби. Прошлый год между Россией и Арабскими Эмиратами был рекордным с точки зрения товарооборота, который составил больше 3 миллиардов долларов.

К тому же, Эмираты готовы вместе с российскими конструкторами создать новый сверхзвуковой гражданский самолет. Переговоры по этому проекту уже ведутся.

На международном салоне вооружения демонстрируется все самое лучшее. Именно здесь впервые Калашников представил на весь мир компактный пистолет Лебедева и инновационный автомат АК-19.

Этот автомат заряжается НАТОвским патроном, а на ближнем востоке такие боеприпасы есть у каждой армии. Теперь АК-19 - два в одном - надежность Калашникова с удобным патроном для стран Персидского залива.

Еще одну российскую новинку стрелкового вооружения ждут на этом салоне с нетерпением. Оружейники из Коврова представят автомат «Корд». Его создание и даже внешний вид долгое время были окружены тайной. Сейчас им пользуются только наши спецподразделения. Секрет автомата «Корд» в том, что он идеально сбалансирован. Нет отдачи, а значит кучность и точность стрельбы повышена в разы.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о будущем открытии центра по продаже автомобилей Aurus совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Кроме того, в Рособоронэкспорте рассказали о повышенном интересе к С-400 и «Панцирь-С1М» на IDEX-2021. По словам главы ведомства Александра Михеева, на Ближний Восток и Северную Африку приходится 50% от всех продаж российского оружия и техники за рубеж.