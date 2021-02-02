Поддержка с воздуха: как российские Ми-8 и Ми-35 прикрывают гражданских на трассе М-4 в Сирии

Одна из главных задач российских вертолетов армейской авиации в Сирии - прикрыть колонну гражданских автомобилей на трассе М-4. Многофункциональный Ми-8 с группой огневой поддержки летит впереди, сзади ударный Ми-35.

Автомобильная трасса стала границей между сферами влияния официального Дамаска и вооруженной оппозицией, из-за чего провокации и обстрелы даже мирных жителей происходят нередко.

Перед вылетом на боевое задание вертолеты тщательно готовят на земле - снаряжать и заправлять их иногда приходится по несколько раз в день.

«На инженерно-технический состав в Сирии возложена важная задача по поддержанию авиационной техники в постоянной боевой готовности. Обуславливается это необходимостью качественно выполнить любую поставленную задачу в кратчайшие сроки», - рассказал начальник технической эксплуатационной части звена, старший лейтенант Дмитрий Громов.

Перечень задач армейской авиации в Сирии широкий - от транспортировки личного состава до патрулирования государственной границы. Местные жители давно привыкли к летящим почти возле самой земли вертолетам, а для тех, кто оказался в беде, шум лопастей означает, что помощь уже близко.