Влюбленные в небо: почему дети военных летчиков часто выбирают профессию отцов

Командир экипажа Антон Григорьев перед вылетом на ответственное задание соблюдает важный для него ритуал - здоровается со своим самолетом, как со старым знакомым. Этой традиции уже много лет и она передается по наследству: летчик когда-то научился такому отношению к технике у своего отца. Подполковник Юрий Григорьев служил в том же авиаполку, где сейчас служит его сын, и тоже был командиром экипажа.

«Я вырос на этом аэродроме. В детстве во время выходных, каникул сюда к бате бегал. Самолеты водил. Вырос в этой среде у меня других желаний не было», - вспоминает сейчас Антон Григорьев.

Путь в небо для младшего Григорьева не был простым. В летное училище Антону удалось поступить лишь с третьей попытки. Ради мечты летать - бросил гражданский вуз.

Сейчас, благодаря ответственному дежурству подчиненных Антона Григорьева, все самолеты на родном для него аэродроме всегда заправлены и готовы к вылету.

Служит, кстати, капитан Григорьев в Остафьево. Это база морской авиации, куда прилетают самолеты, совершающие рейсы в интересах ВМФ.

Преемственность поколений в морской авиации - довольно частая история. В остафьевском авиаполку насчитываются десятки примеров настоящих летных династий. И их представители, как правило, в числе лучших.

«Человека, который с детства, скажем так, выбрал профессию военнослужащего, его же видно. Человек живет военной службой, живет небом», - объяснил заместитель командира эскадрильи Дмитрий Турухин.

Антон Григорьев - летчик в третьем поколении. Во время войны его двоюродный дед пилотировал пикирующий бомбардировщик Пе-2. Оба его родных деда были авиатехниками. Любовь к небу точно передается по наследству. Не исключение и дочь капитана Григорьева.

«Я горжусь своим папой и теперь интересуюсь всем, что связано с его работой и авиацией», - говорит Оля Григорьева.

Сейчас девочка уже занимается в кружке юных летчиков, который организован преподавателями общероссийского движения «Юнармия». Больше всего Оля хочет быть похожей на своего папу.

Родители пока не загадывают, как сложится дальше, но к увлечению своей дочери уже отнеслись серьезно.

«Некоторая гордость за то, что династия сложилась, папа идет по стопам своего папы, ребенок по стопам своего отца. Почему бы нет», - считает жена капитана Григорьева Екатерина.

Возможно, этим мечтам суждено сбыться, а пока его дочь только грезит небом, Антон Григорьев уже осуществил свою мечту. Он говорит, что за штурвалом своего самолета, чувствует себя по-настоящему на своем месте.