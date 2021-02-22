Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Влюбленные в небо: почему дети военных летчиков часто выбирают профессию отцов

Константин Худолеев
22:00 22.02.2021
Дочь летчика в третьем поколении капитана Антона Григорьева хочет пойти по профессиональным стопам своего отца.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Командир экипажа Антон Григорьев перед вылетом на ответственное задание соблюдает важный для него ритуал - здоровается со своим самолетом, как со старым знакомым. Этой традиции уже много лет и она передается по наследству: летчик когда-то научился такому отношению к технике у своего отца. Подполковник Юрий Григорьев служил в том же авиаполку, где сейчас служит его сын, и тоже был командиром экипажа.

«Я вырос на этом аэродроме. В детстве во время выходных, каникул сюда к бате бегал. Самолеты водил. Вырос в этой среде у меня других желаний не было», - вспоминает сейчас Антон Григорьев.

Путь в небо для младшего Григорьева не был простым. В летное училище Антону удалось поступить лишь с третьей попытки. Ради мечты летать - бросил гражданский вуз.

Сейчас, благодаря ответственному дежурству подчиненных Антона Григорьева, все самолеты на родном для него аэродроме всегда заправлены и готовы к вылету.

Служит, кстати, капитан Григорьев в Остафьево. Это база морской авиации, куда прилетают самолеты, совершающие рейсы в интересах ВМФ. 

Преемственность поколений в морской авиации - довольно частая история. В остафьевском авиаполку насчитываются десятки примеров настоящих летных династий. И их представители, как правило, в числе лучших.

«Человека, который с детства, скажем так, выбрал профессию военнослужащего, его же видно. Человек живет военной службой, живет небом», - объяснил заместитель командира эскадрильи Дмитрий Турухин.

Антон Григорьев - летчик в третьем поколении. Во время войны его двоюродный дед пилотировал пикирующий бомбардировщик Пе-2. Оба его родных деда были авиатехниками. Любовь к небу точно передается по наследству. Не исключение и дочь капитана Григорьева.

«Я горжусь своим папой и теперь интересуюсь всем, что связано с его работой и авиацией», - говорит Оля Григорьева.

Сейчас девочка уже занимается в кружке юных летчиков, который организован преподавателями общероссийского движения «Юнармия». Больше всего Оля хочет быть похожей на своего папу.

Родители пока не загадывают, как сложится дальше, но к увлечению своей дочери уже отнеслись серьезно.

«Некоторая гордость за то, что династия сложилась, папа идет по стопам своего папы, ребенок по стопам своего отца. Почему бы нет», - считает жена капитана Григорьева Екатерина.

Возможно, этим мечтам суждено сбыться, а пока его дочь только грезит небом, Антон Григорьев уже осуществил свою мечту. Он говорит, что за штурвалом своего самолета, чувствует себя по-настоящему на своем месте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:20 В стране и мире
Видео
В Сочи завершилась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко
17:27 Эксклюзив
Видео
Васильева рассказала об отношениях Градовой с Андреем Мироновым
17:01 В стране и мире
Видео
Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Красной Поляне
16:28 В стране и мире
В РФ оценили призыв Польши и Украины остановить «Северный поток - 2»
11:20 Эксклюзив
Видео
«Весна переходит в наступление»: специалист рассказал о причинах «барической пилы»
Популярное
Популярное
Видео
В Приморье на мужчину напал медведь: кадры спасательной операции
Астероид размером со стадион приближается к Земле
Врач назвал продукты, которые защищают от рака
Видео
Представитель «Калашникова» объяснил, чем уникален новейший автомат АК-19
Видео
«Звезда» запускает новый телеканал «Звезда Плюс» в День защитника Отечества
Видео
«Холодный расклад»: синоптик рассказал, какой будет грядущая весна
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.