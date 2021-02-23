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Российских миротворцев в Карабахе поздравили с Днем защитника Отечества

Ян Брацкий
05:00 23.02.2021
Военнослужащим были вручены грамоты, ведомственные награды Минобороны, а также ценные подарки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Представители командования российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе поздравили с Днем защитника Отечества военнослужащих, несущих службу на удаленных наблюдательных постах. Военнослужащим были вручены грамоты, ведомственные награды Минобороны РФ, а также, лучшим по результатам несения службы наблюдательным постам были выданы ценные подарки.

В ходе праздничного дня воинам-миротворцам представили праздничную программу творческих, музыкальных, танцевальных коллективов Нагорного Карабаха и ансамбля Песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения, который выступил с обширной концертной программой в течение недельного турне на всех наблюдательных постах, штабе группировки, а также для местного населения в Доме культуры.

В настоящее время российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозку продовольствия и различных товаров, сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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