Путин обратился к военнослужащим в честь Дня защитника Отечества

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал Вооруженных Сил с наступающим Днем защитника Отечества. Глава государства особо подчеркнул, что армия и флот всегда были надежной поддержкой и защитой государства.

«Конечно, самые теплые слова благодарности - ветеранам, великому поколению, которое научило нас побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы. Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов. Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков. Именно поэтому так крепки у нас традиции патриотизма, традиции неразрывной связи между народом, государством и их надежными защитниками - армией и флотом. Этот союз выкован столетиями и сегодня его значимость остается такой же важной и востребованной», - заявил Путин.

Президент напомнил об ответственности за процветание России, которую несет каждый. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл, считает он.

«На первый план всей вашей жизни выходят обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина. Соответствовать таким высоким требованиям, призванию и долгу очень непросто. Поэтому ратная профессия всегда была уделом отважных, волевых и сильных духом. Мы уверены, что в наших Вооруженный Силах служат именно такие люди. Вы доказали это многократно, на учениях и в боевых условиях», - добавил глава государства.

Владимир Путин отметил, что страна гордится выучкой и мастерством своих защитников в то время, как современный мир требует от них постоянной бдительности и готовности мгновенно реагировать на сложные вызовы.

«Наши армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенными знаниями и умением владеть новейшим оружием. Одним из свидетельств укрепления авторитета Вооруженных Сил является растущий интерес молодежи к воинским специальностям. Все больше ребят считают службу по призыву важной для себя и нужной для родины. Многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища. Они на всю жизнь выбирают своим призванием защиту Отечества. Уверен, что большинство делает этот выбор благодаря своим командирам», - сказал в своем поздравлении президент.

Он назвал офицеров - оплотом армии и флота. Людьми, от которых зависит не только отличная боевая подготовка, слаженность действий, дисциплина, но и сам дух воинской службы, где так важны чувство товарищества и взаимопонимания.

«Знаю, что наши офицеры всегда были и остаются примером высокого профессионализма, благородства, выдержки и чести. Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал Вооруженных Сил за достойное исполнение воинского долга», - обратился к защитникам Родины президент государства.

Владимир Путин еще раз поблагодарил всех военнослужащих и гражданский персонал за добросовестную службу, верность Отечеству и готовность встать на его защиту. Глава государства пожелал им крепкого здоровья и всего хорошего.