Морские пехотинцы СФ приступили к подготовке к АрМИ в Мурманской области

Морские пехотинцы Северного флота готовятся к участию в конкурсе Армейских международных игр-2021. Изо дня в день военнослужащие бригады тренируются на специальном учебном поле, где отрабатывают тактические упражнения ведения боя.

Преодолеть препятствия и прикрыть товарища необходимо всего за 30 секунд, преодолев 20 метров. На первый взгляд кажется, что задача не сложная, но это не так. В погодных условиях Кольского полуострова пройти тропу разведчика довольно сложно, но скидку на холодную погоду командование не делает.

Бойцы отдельной морской бригады Северного флота штурмуют двухметровый забор, препятствие из колючей проволоки с оружием и в полной экипировке. Дистанцию проходят группами для слаженности действий и для приобретения специальных навыков при службе в условиях Арктики и Крайнего Севера.