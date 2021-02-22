Управлению Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ исполнилось 90 лет

Управлению Главного организационно-мобилизационного Управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, отвечающему за определение потребности и разработку планов обеспечения войск (сил) вооружением, военной, специальной техникой и другими материальными средствами, исполнилось 90 лет со дня образования.

Становление Управления пришлось на 30 годы ХХ века, когда активно начали развиваться средства моторизации и существенно возросла роль новых образцов вооружения: танков, самолетов, самоходных артиллерийских установок и многих других образцов вооружения.

С целью обеспечения войск вооружением и техникой 8 февраля 1931 года было сформировано 5-е Управление (материально-плановое) Штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Эта дата и положила начало отсчета летописи Управления. Начиная с 1970 года 3 управление структурно вошло в состав Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба.

В соответствии с возложенными задачами и функциями Управление занимается планированием и организацией обеспечения вооружением и техникой войск (сил) и прежде, чем образцы поступят в воинскую часть, выполняется ответственная и скрупулезная работа по расчету потребности войск и разработке планов обеспечения. При этом Управление ведет не только учет и анализ уровня обеспеченности, но и решает задачи по распределению вооружения и техники, ракет, боеприпасов и иных материальных средств в строгой синхронизации с организационно-штатными мероприятиями, строительством объектов инфраструктуры, подготовкой личного состава и учебно-материальной базы.

В рамках основных задач, Управление отвечает за обеспечение мероприятий мобилизационного развертывания Вооруженных Сил в период мобилизации и в военное время, за накопление запасов для ведения военных действий и самым непосредственным образом участвует в формировании предложений в проекты государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, в контроле и анализе их выполнения, а также в подготовке предложений Минобороны России в Мобилизационный план экономики страны.

Кроме того, Управление принимает активное участие в определении технического облика, целесообразности открытия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию перспективных образцов, согласовывает тактико-технические задания.

Управление является головным органом по формированию Типажа вооружения на плановый период государственной программы вооружения, которым определяется рациональный состав парка Вооруженных Сил на долгосрочную перспективу и конкретизируется перечень образцов, подлежащих закупке в интересах наращивания боевых возможностей войск с учетом критерия «эффективность – стоимость». Среди других задач – участие в принятии образцов на вооружение, а после этого сопровождение и включение их в штаты воинских частей на основе результатов войсковой апробации.

Помимо этого на 3 управление ГОМУ возложены задачи по согласованию списания и утилизации вооружения и техники, не имеющих перспектив применения в Вооруженных Силах.

Иными словами, Управление активно участвуем в определении судьбы того или иного образца вооружения и военной техники на всех этапах его жизненного цикла.