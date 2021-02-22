В «Калашникове» назвали сроки завершения госиспытаний барражирующих боеприпасов

Госиспытания российских барражирующих боеприпасов KYB планируется завершить в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников» на выставке IDEX-2021. В компании также рассказали о ведущейся работе над экспортным вариантом KYB-Э, завершение которой также планируется в текущем году.

«Интерес к изделию со стороны стран Ближнего Востока есть, но до появления экспортной версии KYB говорить о переговорах преждевременно», - говорится в сообщении.

Самоподрывающийся при подлете к цели дрон, который получил название KYB, впервые был представлен на международной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. В пресс-службе компании рассказали, что за минувшие два года удалось завершить предварительные испытания KYB, ему была присвоена литера «O», что означает разрешение на изготовление опытной партии изделий.

Беспилотник способен набирать максимальную скорость 130 километров в час, его продолжительность полета составляет 30 минут, масса боевой части — до 3 килограммов.