На страже неба: летчики ЦВО отработали маневренный воздушный бой в Челябинской области

В Челябинской области экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поколения 4++ Центрального военного округа отработали элементы маневренного воздушного боя.

Опытными летчиками были выполнены петли с разворотом на 90 градусов, «бочки», «кубышки» и горки на средних и малых высотах от 200 метров. Во время динамичного маневрирования перегрузки в кабине пилотов достигали 7 единиц.

Сложнейшие элементы подготовки выполнялись в ходе курса повышения квалификации под руководством инструктора Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Освоенная программа полетов позволит летчикам-инструкторам челябинского авиаполка подготовить молодой летный состав к ведению боевых действий в воздухе и уничтожению воздушных целей типа «истребитель».

В отработке программы были задействованы опытные экипажи из числа летчиков-инструкторов, которые в ходе подготовки совершили около 50 самолетовылетов, 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также более 200 военнослужащих группы управления и обеспечения полетов.