Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

На страже неба: летчики ЦВО отработали маневренный воздушный бой в Челябинской области

Светлана Головина
03:00 02.02.2021
Экипажи продемонстрировали петли с разворотом на 90 градусов, «бочки», «кубышки» и горки на средних и малых высотах от 200 метров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Челябинской области экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поколения 4++ Центрального военного округа  отработали элементы маневренного воздушного боя.

Опытными летчиками были выполнены петли с разворотом на 90 градусов, «бочки», «кубышки» и горки на средних и малых высотах от 200 метров. Во время динамичного маневрирования перегрузки в кабине пилотов достигали 7 единиц.

Сложнейшие элементы подготовки выполнялись в ходе курса повышения квалификации под руководством инструктора Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Освоенная программа полетов позволит летчикам-инструкторам челябинского авиаполка подготовить молодой летный состав к ведению боевых действий в воздухе и уничтожению воздушных целей типа «истребитель».

В отработке программы были задействованы опытные экипажи из числа летчиков-инструкторов, которые в ходе подготовки совершили около 50 самолетовылетов, 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также более 200 военнослужащих группы управления и обеспечения полетов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:56 В стране и мире
Госсекретарь США пообещал Украине экономическую и военную помощь
03:00 Армия
Видео
Поддержка с воздуха: как российские Ми-8 и Ми-35 прикрывают гражданских на трассе М-4 в Сирии
01:47 Армия
Видео
Летчики ЗВО отработали ведение воздушного боя на истребителях МиГ-31 под Тверью: видео
01:22 Эксклюзив
Видео
Как не «рассыпаться» раньше времени: диетолог назвал продукты для поддержания молодости
00:01 В стране и мире
Полиция перекроет ряд улиц в районе Мосгорсуда 2 февраля
Популярное
Популярное
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Видео
Цифровая гигиена: как не стать жертвой мошенников в Сети
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Врач назвал настоящую причину смерти Юлии Началовой
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.