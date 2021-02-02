Вздымая снежную пыль: арктические кадры вождения бронетехники на полном ходу

Мотострелки армейского корпуса Северного флота приступили к отработке навыков вождения бронетехники в условиях сложного рельефа местности - как одиночными машинами, так и в группах.

Водители и мехводы отрабатывают подготовку техники, старт движения, набор скорости и выдерживание дистанции при движении колонной. Командиры уделяют внимание приему и передаче сигналов, а также порядку действий в случае угрозы с воздуха и преодолении условно зараженной местности.

В деле - танки, бронетранспортеры и самая разная техника, как колесная, так и гусеничная. Местность - глубоко заснеженная и труднопроходимая. Чтобы было сложнее, помимо естественных оборудованы и искусственные препятствия.

Кроме того, активно используются средства имитации боевой обстановки - стрельба холостыми, дымовые гранаты и пиротехника. Во всем этом царстве взрывов и дыма отрабатывается тактика действий на случай атаки диверсантов на колонну.

Всего в тренировке задействованы более 500 военнослужащих.



