На российской военной базе в Абхазии приступили к вакцинации вторым компонентом препарата «Спутник-V»

На российской военной базе в Абхазии началась вакцинация военнослужащих и членов их семей вторым компонентом отечественного препарата против COVID-19 Гам-КОВИД-Вак («Спутник-V»), сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Вакцина двухкомпонентная, второй компонент водится спустя три недели после первого. Перед началом процедуры военнослужащие проходят тщательный медицинский осмотр. Ставится внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты. Вакцинацию военнослужащие проходят в добровольном порядке. Все привитые находятся под постоянным наблюдением медиков.

Жалоб после прививки, а также случаев осложнения или непереносимости препарата не выявлено.

Первыми привились военнослужащие, несущие боевое дежурство, медики и командование военной базы. В скором времени должны доставить около тысячи доз препарата.