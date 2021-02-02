Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

На российской военной базе в Абхазии приступили к вакцинации вторым компонентом препарата «Спутник-V»

Андрей Аркадьев
16:58 02.02.2021
Первая партия из 500 доз препарата поступила в соединение в начале года. В рамках первого этапа в январе были привиты 500 военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На российской военной базе в Абхазии началась вакцинация военнослужащих и членов их семей вторым компонентом отечественного препарата против COVID-19 Гам-КОВИД-Вак («Спутник-V»), сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Вакцина двухкомпонентная, второй компонент водится спустя три недели после первого. Перед началом процедуры военнослужащие проходят тщательный медицинский осмотр. Ставится внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты. Вакцинацию военнослужащие проходят в добровольном порядке. Все привитые находятся под постоянным наблюдением медиков.

Жалоб после прививки, а также случаев осложнения или непереносимости препарата не выявлено.

Первыми привились военнослужащие, несущие боевое дежурство, медики и командование военной базы. В скором времени должны доставить около тысячи доз препарата.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:22 В стране и мире
Видео
Путин призвал не ограничивать свободу слова в соцсетях
16:06 В стране и мире
Видео
Журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V»
15:57 В стране и мире
Ученые назвали причину высокой заразности «британского» штамма коронавируса
14:29 В стране и мире
В российских школах появится новая должность
13:54 Эксклюзив
Видео
В Госдуме оценили идею приравнять водительские права к паспорту
Популярное
Популярное
Видео
Тренер из Мьянмы записывала свою зарядку, пока за ее спиной начинался военный переворот
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Видео
Эксперт ВОЗ рассказал, что увидел на месте первой вспышки COVID-19 в Ухани
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.