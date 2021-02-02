Российский миротворческий медотряд эвакуировал 16 азербайджанских военных из Карабаха

Российские миротворцы продолжают контролировать соблюдение прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Продолжается и обеспечение безопасности возвращающихся домой беженцев - на данный момент в Карабах вернулось 52 058 человек.

С 29 января до сегодняшний день медицинский отряд специального назначения из состава российских миротворцев эвакуировал 16 больных азербайджанских военных из Ванка в Магавуз и передал их в руки азербайджанским медикам. За этот же период миротворцы обеспечили прохождение 9 автомобильных колонн Вооруженных сил Азербайджана.

31 января российская военная полиция сопроводила 16 армянских паломников, следовавших в монастырь Дадиванк из Степанакерта и обратно.

Продолжается разминирование. Российские инженерно-саперные группы проверили 973 здания, 247 километров дорог, очистили 893 гектара территории, обнаружили и уничтожили 23 950 взрывоопасных предметов.