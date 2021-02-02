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Сотни военнослужащих, десятки единиц техники: морпехи приступили к учениям под Калининградом

Андрей Аркадьев
16:04 02.02.2021
В тренировках принимают участие более 300 человек и свыше 30 единиц техники.
Сотни военнослужащих, десятки единиц техники: морпехи приступили к учениям под Калининградом
© Фото: Минобороны России
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Десантно-штурмовой батальон морской пехоты приступил к тактическим учениям в Калининградской области, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

«Учение морских пехотинцев началось с подъема личного состава по тревоге, подготовки техники к совершению марша и выхода военнослужащих на технике в назначенный район», - говорится в сообщении.

В тренировках принимают участие более 300 человек и свыше 30 единиц техники. Во время передвижения на полигон военнослужащие отбили атаку «неприятеля» на колонну.

Маневры будут продолжаться несколько дней. На этапе активной фазы морпехи отработают задачи противодесантной обороны побережья. Будут проведены стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники.

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