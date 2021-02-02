Летчики ЗВО отработали ведение воздушного боя на истребителях МиГ-31 под Тверью: видео

В Тверской области летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО выполнили учебно-тренировочные полеты.

Экипажи сверхзвуковых истребителей МиГ-31, выполняя взлеты с аэродрома базирования, отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника.

Кроме того, в ходе выполнения задач летчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, пилотирование по заданному маршруту и уход от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации. Во время выполнения задач, тактические маневры проходили на больших, малых и предельно малых высотах.