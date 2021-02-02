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Батальоны просят огня: история трижды отстоявшего Днепр артиллериста Афанасия Шилина

Егор Левин
14:20 02.02.2021
Героическая эпопея со штурмом Днепра была одной из сложнейших боевых операций Великой Отечественной войны; положение Красной армии было тяжелым, но не оставляло выбора: патронов не было, солдаты дрались штыками, прикладами, саперными лопатками и камнями, пока не пришлось использовать самый крайний, последний шанс.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В сентябре 1943 года войска Советского Союза вышли к Днепру буквально на плечах отступающих немецких солдат. Его штурм стал одной из самых уникальных в ходе Великой отечественной войны. Нацисты бежали к Днепру после Курской битвы, а части Красной армии стремились опередить их и захватить плацдарм на одном из берегов реки.

В нижнем течении Днепра, в Запорожье, находился мощный промышленный район, включавший в себя гордость первых советских пятилеток - ДнепроГЭС, которому немецкое командование придавало особое значение. Кроме того, Днепр в этом месте вклинивался на восток, нависая как скала над путями в Крым и Кривой Рог.

Адольф Гитлер, лично посещавший данную территорию, приказал построить на ней укрепления - куда более мощные, чем на других участках правого берега Днепра. Комплекс заграждений составил линию обороны «Пантера-Вотан», на которую фюрер возлагал большие надежды.

В распоряжении командира группы артиллерийского прикрытия гвардии лейтенанта Афанасия Шилина в тот момент остались лишь один наблюдатель и радист. Ровно в полночь 25 октября 1943 года на левом берегу Днепра раздалось зычное «На воду!», и бойцы усиленного батальона 178-го полка в полной тишине устремились к острову Хортица. Вместе с ними отправились и артиллеристы из группы прикрытия.

Для Шилина это было первое в жизни форсирование, к которому он тщательно готовился: вместо неудобной в бою длиннополой шинели надел ватник, взял бинокль, планшет, пистолет, автомат, каску, подсумки с гранатами и запасными дисками, напоследок набил карманы дополнительным боезапасом. Вес получился приличный, но Афанасий успокаивал себя - в бою пригодится все.

Неожиданно в небо с немецкого берега взлетели ракеты, и вода вокруг словно вскипела. Взрыв мины опрокинул лодку, когда до берега оставалось пара десятков метров. Оказавшись в воде, Шилин судорожно заработал руками и ногами, так как стало необходимо добраться до берега, пока одежда не набухла. Под воду тянуло неудержимо, и, когда стало казаться, что уже не спастись, Афанасий вдруг почувствовал дно. Через несколько шагов он без сил рухнул на песчаную отмель.

К нему тотчас подбежал разведчик и доложил о спасении рации. Шилин устремился вперед - каждый ствол был на счету; яростного натиска немцы не выдержали и побежали. В этой атаке Афанасий успел уничтожить семерых из них. Теперь, когда плацдарм был захвачен, требовалось срочно наладить связь с батареями.

Немецкие батареи ударили на рассвете 26 октября. Вслед волнами, одна за другой, двинулись едва различимые в утренней мгле цепи пехоты.  Спокойно и четко Шилин передал данные пристрелочного залпа - четыре разрыва опустошительным веером прокатились прямо в центре одной из них. Внеся поправки, Афанасий открыл огонь всем артиллерийским полком - 36 стволов разом выдохнули смертоносный груз, с воем и грохотом обрушившись на немецкую пехоту фугасно-осколочными снарядами.

Кто-то из немцев попытался спрятаться от губительного огня, кто-то проскочить зону разрывов бегом, однако Шилин уверенно управлял огнем. Эффект был ошеломительным: так и не достигнув советских окопов, гитлеровцы начали отползать назад. Ради этого стоило рисковать.

Только в третьей немецкой атаке, начавшейся с разных направлений при поддержке танков, врагу удалось приблизиться к траншеям, в которых укрылись советские солдаты. В бой вступил весь батальон, и немцы были отброшены. Однако к полудню противник, собравшись с силами, вновь атаковал.

Нападение было отбито ценой серьезных потерь: ранен комбат, убиты или ранены командиры рот, командование взводами приняли сержанты и старшины. В районе наблюдательного пункта из офицеров в живых остался лишь Шилин. К нему стали стягиваться бойцы, у каждого из которых в глазах стоял немой вопрос: «Почему не высадился второй эшелон, где помощь? Будет ли она вообще?».

Положение было тяжелым, но не оставляло выбора. Скомандовав «Все за мной!», гвардии лейтенант, не оглядываясь, бросился в контратаку. До конца суток остатки батальона, разрезанные на несколько частей, приняли еще восемь боев. Патронов не было, дрались штыками, прикладами, саперными лопатками и камнями. К двум часам ночи рядом с Шилиным осталось около десятка бойцов, почти все из которых были ранены. Немцы окружили наблюдательный пункт. Именно тогда Афанасий и вызвал по рации огонь на себя.

Подробнее об этом подвиге и о том, какие последствия он повлек за собой - в новом фильме из цикла «Легенды армии» 2 февраля в 19.40 на телеканале «Звезда».

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