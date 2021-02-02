Армия Количество аварий на теплосетях Минобороны снизилось на 43% Андрей Аркадьев Во всех воинских частях и организациях отопительный период проходит без сбоев. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На теплосетях Министерства обороны, несмотря на морозы, число аварий снизилось на 43% в сравнении с прошлым годом, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. «Несмотря на аномально низкие температуры, в ряде регионов количество аварийных ситуаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 43%», - сказал он на селекторном совещании. Министр обороны отметил, что подготовка к зиме была развернута заранее, котельные получили необходимые запасы топлива, поэтому отопительный сезон проходит без сбоев, а возникающие нештатные ситуации устраняются специалистами. В ходе совещания Шойгу также призвал наращивать производство перспективной летной техники. Речь, в частности, шла о выпуске истребителей пятого поколения Су-57 и новых модификаций тяжелых транспортников Ил-76. Говорил министр и о воспроизводстве модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика