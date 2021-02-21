В Сирии при поддержке России откроют три пункта пропуска для медпомощи населению

В Сирийской Арабской Республике при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон будут открыты пункты пропуска «Серакаб», «Мизназ» и «Абу Азейдин». Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Контр-адмирал отметил, что решение об открытии пунктов было принято в связи с увеличившимся количеством обращений населения неподконтрольных Дамаску районов о недостатке квалифицированной медицинской помощи и чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за удушающих санкций США.

Ранее сообщалось , что военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон раздали жителям поселка Шукайдила в сирийской провинции Алеппо 250 продуктовых наборов. Многие жители поселка принимали участие в сражениях с боевиками, которые все еще находятся неподалеку. Жители полностью поддерживают действия Вооруженных сил РФ.