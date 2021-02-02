Шойгу поручил спланировать добровольную вакцинацию участников парада 9 Мая

Сергей Шойгу поставил оперативному штабу задачу спланировать добровольную вакцинацию участников предстоящего парада в честь Победы в ВОВ. Он сделал это в рамках вступительного слова на тематическом селекторном совещании в Минобороны.

«С марта начинается подготовка к военным парадам в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим прошу оперативный штаб спланировать добровольную вакцинацию военнослужащих, участвующих в тренировке парадных расчетов», - сказал Шойгу.

Также министр поручил оперативному штабу организовать приоритетную вакцинацию для курсантов и слушателей военных академий - тоже, разумеется, в добровольном порядке.