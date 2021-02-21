В Подмосковье открыли бюст легендарного полководца Афанасия Белобородова

В преддверии 23 Февраля на территории Ленино-Снегиревского военно-мемориального комплекса состоялось торжественное открытие бюста дважды Героя Советского союза генерала Афанасия Белобородова.

Бронзовый монумент установили на месте захоронения прославленного полководца Великой Отечественной войны, командовавшего легендарной 78-й стрелковой дивизией сибиряков, остановившей врага на подступах к Москве. В церемонии открытия памятника приняли участие члены Совета Федерации, представители от Законодательного собрания Иркутской области, представители землячеств Сибири, правительства Москвы и Московской области, представители Совета депутатов и администрации городского округа Истра, воспитанники кадетских училищ, юнармейцы а также родственники Афанасия Белобородова.

«Я хочу сказать только слова благодарности Салавату Щербакову - скульптору, который сделал эту скульптуру в краткие сроки, Московскому правительству, Сергею Семеновичу Собянину, который нашел возможность помочь в открытии этого памятника, руководству Московской области, которое поддерживает музей 9-й Гвардейской стрелковой дивизии, на территории которой мы находимся. Большой поклон иркутскому землячеству, без которого мы бы не смогли организовать это мероприятие, и всем людям, которые помогали, организациям, для того, чтобы мы могли собраться, открыть памятник и почтить память Афанасия Павловича Белобородова, который похоронен рядом с братской могилой солдат 9-й гвардейской дивизии, которые полегли здесь на 41-м километре в декабре 41-го года», - отметил внук полководца Александр Белобородов.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Афанасий Павлантьевич Белобородов был замечательным человеком. Он всю свою жизнь посвятил служению армии, служению Родине и в этом является примером не только для членов его семьи, но и для всех жителей нашей страны. И пока жива память о таких людях как Афанасий Павлантьевич, все мы живы и успешны», - рассказал внук Афанасия Белобородова Алексей Белобородов.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил приветственное обращение к участникам торжественной церемонии, его зачитал заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области Владимир Костин.

«Этот памятник – дань глубокой благодарности герою и еще один шаг к сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне», - подчеркнул губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев также поблагодарил всех, кто кто задумал и реализовал проект, и отметил значимость открытия памятника в 80-летие Битвы за Москву.