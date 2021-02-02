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Военнослужащие и юнармейцы поздравили фронтовика с годовщиной победы под Сталинградом

Андрей Аркадьев
11:19 02.02.2021
Поздравление было организовано дистанционно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Новосибирске военнослужащие Центрального военного округа и юнармейцы из Хакасии поздравили 98-летнего фронтовика Михаила Алексеевича Мезина с 78-й годовщиной победы в Сталинградской битве.

При помощи видеосвязи ветеран в прямом эфире наблюдал, как духовой оркестр исполнил музыкальную композицию «Венский вальс». Юнармейцы пожелали Мезину крепкого здоровья и поблагодарили фронтовика за самоотверженность в тяжелые годы войны.

Михаил Мезин родился 29 ноября 1923 года. В 1941 году со своим другом ушел добровольцем на фронт. Был тяжело ранен в 1942 году под Сталинградом и второй раз в 1943 году на Донбассе.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени. Михаил Алексеевич прошел все ступени воинской службы от рядового до полковника, закончил службу в 1982 году в возрасте 59 лет, сейчас ведет работу по патриотическому воспитанию молодежи.

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