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Шойгу заявил, что военные врачи помогают в борьбе с COVID в 43 регионах России

Андрей Аркадьев
11:50 02.02.2021
Показатель заболеваемости COVID в армии и на флоте на четверть ниже, чем в целом по стране, отметил министр.
Шойгу заявил, что военные врачи помогают в борьбе с COVID в 43 регионах России
© Фото: Минобороны России
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В 43 регионах России военные врачи оказывают помощь местному населению в борьбе с коронавирусом, заявил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

«С первых дней пандемии Вооруженные силы привлекались к оказанию помощи гражданскому здравоохранению. Продолжаем оказывать ее и сейчас. В 43 регионах местное население получает уход и необходимое лечение в военных госпиталях», - сказал он.

Говоря о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах, министр отметил, что благодаря принимаемым мерам и эффективной работе оперативного штаба эпидемиологическая обстановка находится под контролем.

По его словам, показатель заболеваемости COVID в армии и на флоте на четверть ниже, чем в целом по стране. Уже привиты более 100 тысяч военнослужащих. На базе военно-медицинских организаций сформировано 498 прививочных пунктов, в том числе 320 выездных.

«К концу марта планируем завершить первый этап вакцинации. С нового года прививку от коронавируса могут сделать и члены семей военнослужащих», - сказал Шойгу.

Он сообщил, что для оперативного выявления коронавирусной инфекции работают ПЦР-лаборатории, которые ежедневно делают до 6 000 исследований. При этом результат можно получить уже через четыре-шесть часов. Двести тысяч экспресс-тестов дополнительно направлено в довузовские образовательные организации, высшие учебные заведения и удаленные гарнизоны. Все кадеты, суворовцы, курсанты, слушатели академий по прибытии из каникулярных отпусков проверяются на наличие коронавируса.

С начала января организовано вакцинирование командного и преподавательского состава во всех образовательных организациях Министерства обороны. В постоянной готовности находятся более 800 реанимобилей, 18 вертолетных и девять самолетных медицинских модулей для перевозки тяжелобольных пациентов.

В целях поддержания здоровья военнослужащих Шойгу поручил оперативному штабу в приоритетном порядке организовать вакцинацию курсантов и слушателей академий на добровольной основе.

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