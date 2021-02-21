Военные РФ раздали продукты жителям сирийского поселка недалеко от линии фронта

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали жителям поселка Шукайдила в сирийской провинции Алеппо 250 продуктовых наборов.

Многие жители поселка принимали участие в сражениях с боевиками, которые все еще находятся неподалеку. Жители полностью поддерживают действия Вооруженных сил РФ.

«Поэтому было принято решение провести гуманитарную акцию в данном населенном пункте», - рассказал представитель ЦПВС в провинции Алеппо Дмитрий Задорин.

Сейчас людям после ухода незаконных вооруженных формирований с их территории, приходится жить в разрушенных домах, без воды и электричества. Однако боевики все еще находятся слишком близко, поэтому многие жители района, покинувшие свои дома, опасаются возвращаться и восстанавливать инфраструктуру.

«В нашем районе - 20 деревень. И до войны здесь было население - 45 тысяч человек. А сейчас осталось около 20 тысяч. Мы хотим вернуть людей, но боевики находятся уж слишком близко. И не все чувствуют безопасность здесь», - рассказал представитель местной администрации Али эль Мухаммед.

Жители поселка получили наборы, включающие рис, муку, сахар, чай и другие основные продукты. На акцию собрались в том числе и представители соседних деревень, которые ожидают, что ЦПВС в ближайшее время поможет и им.

ЦПВС работает в Сирии с 2016 года. Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено более 2,7 тысячи гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,7 тысяч тонн.