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Разработчик рассказал о превосходстве пушки «Арматы» над вооружением иностранных танков

Алена Миронова
13:37 21.02.2021
Первая зарубежная демонстрация танка Т-14 «Армата» проходит на международной выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.
Разработчик рассказал о превосходстве пушки «Арматы» над вооружением иностранных танков
© Фото: Минобороны России
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Пушка российского танка Т-14 «Армата» превосходит вооружение иностранных танков. Об этом заявил генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

«Пушка на "Армате" новая. Это ее основная отличительная особенность. Вся машина построена вокруг системы "пушка-снаряд". Танк обладает превосходством по могуществу вооружения. Дульная энергия пушки выше, чем у наших коллег», - цитирует Терликова ТАСС.

По его словам, для пушки разработали большой спектр боеприпасов - бронебойно-подкалиберные, калиберные, осколочно-фугасные с дистанционным подрывом.

«За счет вооружения мы рассчитываем на существенное преимущество», - добавил Терликов.

Первая зарубежная демонстрация танка Т-14 «Армата» проходит на международной выставке вооружений IDEX 2021 в Абу-Даби. Он был разработан концерном «Уралвагонзавод» и впервые продемонстрирован на параде Победы 9 мая 2015 года.

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