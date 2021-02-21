Армия Международный военно-технический салон IDEX-2021 Разработчик рассказал о превосходстве пушки «Арматы» над вооружением иностранных танков Алена Миронова Первая зарубежная демонстрация танка Т-14 «Армата» проходит на международной выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Пушка российского танка Т-14 «Армата» превосходит вооружение иностранных танков. Об этом заявил генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов. «Пушка на "Армате" новая. Это ее основная отличительная особенность. Вся машина построена вокруг системы "пушка-снаряд". Танк обладает превосходством по могуществу вооружения. Дульная энергия пушки выше, чем у наших коллег», - цитирует Терликова ТАСС. По его словам, для пушки разработали большой спектр боеприпасов - бронебойно-подкалиберные, калиберные, осколочно-фугасные с дистанционным подрывом. «За счет вооружения мы рассчитываем на существенное преимущество», - добавил Терликов. Первая зарубежная демонстрация танка Т-14 «Армата» проходит на международной выставке вооружений IDEX 2021 в Абу-Даби. Он был разработан концерном «Уралвагонзавод» и впервые продемонстрирован на параде Победы 9 мая 2015 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика