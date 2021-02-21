Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Екатеринбурге в канун Дня защитника Отечества суворовцы и офицеры ЦВО провели хоккейный матч

Алена Миронова
10:37 21.02.2021
Основное время встречи завершилось с равным счетом - каждой команде удалось забить по три шайбы. В серии буллитов удача была на стороне суворовцев. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Екатеринбурге в канун Дня защитника Отечества впервые состоялся хоккейный матч суворовцами и офицерами ЦВО с символичным названием «Встреча поколений».

В игре приняли участие команда спортивного клуба суворовского военного училища и команда «СКА», в которую вошли офицеры штаба ЦВО.

Команду «СКА» возглавил начальник штаба ЦВО Герой России генерал-лейтенант Михаил Теплинский. Команду суворовцев и воспитателей вывел на лед заместитель командира взвода 4 курса вице-сержант Олег Одегов.

Основное время встречи завершилось с равным счетом - каждой команде удалось забить по три шайбы. В серии буллитов удача была на стороне суворовцев. 

Перед началом встречи команды обменялись подарками. Суворовцы подарили генерал-лейтенанту Михаилу Теплинскому картину с изображением Маршалов Советского Союза Г.К.Жукова и К.К.Рокоссовского на Параде Победы в Москве - ее ребята в течение недели готовили своими руками из бисера. Офицеры штаба ЦВО, в свою очередь, подарили училищу телевизор.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:39 В стране и мире
Ученые объяснили, чем опасны новые мутации коронавируса
09:29 В стране и мире
В МВД предложили хранить отпечатки пальцев россиян до их 100-летия
08:53 Спорт
Россиянин Олейник проиграл американцу Докосу на турнире UFC
07:39 В стране и мире
Ученые заявили о сохранении иммунитета после COVID-19 в течение восьми месяцев
05:16 В стране и мире
В Норильске из-за обрушения на фабрике задержаны четверо сотрудников из числа руководства
Популярное
Популярное
Видео
Двигатель пассажирского Boeing 777 загорелся во время полета: видео
Свидетельство очевидца: полковник Алексей Смирнов рассказал, как происходил бой девятой роты в Афганистане
Астрономы сообщили о сенсационных свойствах ближайшей к Земле черной дыры
Видео
«Звезда» запускает новый телеканал «Звезда Плюс» в День защитника Отечества
Видео
В Сингапуре обнаружили «доисторическую рыбу-крокодила»
Видео
«Холодный расклад»: синоптик рассказал, какой будет грядущая весна
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.