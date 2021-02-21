В Екатеринбурге в канун Дня защитника Отечества суворовцы и офицеры ЦВО провели хоккейный матч

В Екатеринбурге в канун Дня защитника Отечества впервые состоялся хоккейный матч суворовцами и офицерами ЦВО с символичным названием «Встреча поколений».

В игре приняли участие команда спортивного клуба суворовского военного училища и команда «СКА», в которую вошли офицеры штаба ЦВО.

Команду «СКА» возглавил начальник штаба ЦВО Герой России генерал-лейтенант Михаил Теплинский. Команду суворовцев и воспитателей вывел на лед заместитель командира взвода 4 курса вице-сержант Олег Одегов.

Основное время встречи завершилось с равным счетом - каждой команде удалось забить по три шайбы. В серии буллитов удача была на стороне суворовцев.

Перед началом встречи команды обменялись подарками. Суворовцы подарили генерал-лейтенанту Михаилу Теплинскому картину с изображением Маршалов Советского Союза Г.К.Жукова и К.К.Рокоссовского на Параде Победы в Москве - ее ребята в течение недели готовили своими руками из бисера. Офицеры штаба ЦВО, в свою очередь, подарили училищу телевизор.