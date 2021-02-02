Комплексы «Ярс» вышли на боевое патрулирование в ходе учений под Новосибирском

Ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Новосибирской области в рамках учений в Ракетных войсках стратегического назначения в Новосибирском ракетном соединении.

Вывод автономных пусковых установок ракетного комплекса начался в темное время суток, когда «Ярсы» вышли на полевые позиции. Военнослужащие отработали совершение марша протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования, а также организации маскировки и боевого охранения. Замаскировать и спрятать от посторонних глаз противника российский ракетный комплекс курсантам удалось за считаные минуты, «завернув» его в специальное «снежное» камуфляжное полотно, так что с виду мощная установка стала напоминать вполне безобидную сопку.

В ходе дальнейшего учения планируется отработать обширный перечень задач и вводных, в том числе совершение маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействие диверсионным формированиям, отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

В учении задействованы современные образцы специальной инженерной и разведывательной техники, такие как боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», машина дистанционного разминирования «Листва» и машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ. На вооружении Новосибирского ракетного соединения также находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».