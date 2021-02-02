На грани экстрима: кадры учений «Аллигаторов» и «Терминаторов» в горах на Дальнем Востоке

В хабаровское небо поднялись многоцелевые боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-штурмовые Ми-8 АМТШ «Терминатор». Экипажи армейской авиации лавировали между горных склонов, при том что даже у земли стоял мороз под 30 градусов и дул сильнейший ветер.

В горной местности вертолеты работают на пределе своих возможностей, из-за разной высоты гор постоянно меняется ветер. При разреженном воздухе маневрировать еще сложнее, повышается нагрузка на двигатели вертолетов. Летчики должны посадить вертолет на небольшую площадку с учетом этих особенностей.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Она предназначена для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

Ка-52 - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной. Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.