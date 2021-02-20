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Парашютисты ЦВО к 23 февраля исполнили сложный групповой прыжок с элементами акробатики: видео

Валентина Пескова
03:00 20.02.2021
Прыжку с высоты 3000 метров предшествовала пошаговая наземная подготовка, во время которой специалисты отрабатывали каждое движение, выверяя время его выполнения.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военные спортсмены-парашютисты Центрального военного округа (ЦВО) в честь Дня защитника Отечества исполнили сложный затяжной прыжок с парашютом с выполнением элементов групповой акробатики на аэродроме в Свердловской области.

Военные парашютисты совершили прыжок с парашютом с высоты 3000 метров с транспортно-боевого вертолета Ми-8МТВ5-1. Во время свободного падения, которое длилось несколько секунд, спортсмены выполнили элементы групповой акробатики: совместный прыжок, перестроение, сбор в формацию (группу), фиксацию положения и расход из группы.

В «воздушном флешмобе» были задействованы опытные спортсмены, а счету которых уже от 400 прыжков с парашютом и более. Групповому прыжку предшествовала пошаговая наземная подготовка, парашютисты отрабатывали каждое движение, выверяя время его выполнения.

Сложный групповой прыжок, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества, спортсмены выполнили в сложных погодных условиях. Сильный мороз не помешал военным воплотить в жизнь оригинальное поздравление. В момент прыжка температура на земле составляла около - 30 градусов, на высоте 3000 метров эта отметка опускалась до - 45.

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