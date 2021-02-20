В Екатеринбурге для салюта 23 февраля артиллеристы ЦВО задействуют легендарную ЗИС-3

Артиллерийские расчеты Центрального военного округа завершили последние приготовления к праздничному салюту, который будет дан в честь Дня защитника Отечества. Праздничные залпы в исполнении воинов ЦВО состоятся в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре в 21 час по местному времени.

Накануне военнослужащие провели генеральную репетицию красочного действа, в ходе которой отработали слаженность работы расчетов и синхронность выстрелов. Всего в праздник будет произведено 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

В Екатеринбурге для производства салюта задействуют знаменитые 76-миллиметровые противотанковые пушки ЗИС-3 образца 1942 года, широко применявшиеся в годы Великой Отечественной войны. ЗИС-3 является самым массовым орудием в истории мировой артиллерии. За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково - «Зося».

Согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу салют 23 февраля будет дан в девяти городах-героях России 30 холостыми залпами из артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с установленной нормой расхода боеприпасов.