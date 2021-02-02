Армия Артиллерия и беспилотники: как прошли учения военных ЦВО под Самарой Светлана Головина В учениях приняли участие более 500 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения и техники. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На Рощинском полигоне в Самарской области военные Центрального военного округа отработали взаимодействие беспилотников и гаубиц в обороне. Согласно легенде учений, разведчики обнаружили крупные силы условного противника, продвигавшегося к населенному пункту. Командованием было принято решение сковать силы «противника» огнем артиллерии - совместный огонь проводился с трех рубежей расчетами гаубиц Д-30. Координацию действий осуществляли подразделения беспилотных летательных аппаратов «Гранат-4». После артиллерийской подготовки мотострелковые подразделения «уничтожили» условного противника при помощи бронетранспортеров БТР-82А и гранатометов РПГ-7. Расчеты радиоэлектронной борьбы параллельно выполняли задачи по подавлению связи, нарушению каналов управления, искажению навигационных полей и пеленгованию источников радиоэлектронного излучения. Всего в учениях были задействованы более 500 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения и военной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика