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Артиллерия и беспилотники: как прошли учения военных ЦВО под Самарой

Светлана Головина
00:25 02.02.2021
В учениях приняли участие более 500 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения и техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На Рощинском полигоне в Самарской области военные Центрального военного округа отработали взаимодействие беспилотников и гаубиц в обороне.

Согласно легенде учений, разведчики обнаружили крупные силы условного противника, продвигавшегося к населенному пункту. Командованием было принято решение сковать силы «противника» огнем артиллерии - совместный огонь проводился с трех рубежей расчетами гаубиц Д-30. Координацию действий осуществляли подразделения беспилотных летательных аппаратов «Гранат-4».

После артиллерийской подготовки мотострелковые подразделения «уничтожили» условного противника при помощи бронетранспортеров БТР-82А и гранатометов РПГ-7.

Расчеты радиоэлектронной борьбы параллельно выполняли задачи по подавлению связи, нарушению каналов управления, искажению навигационных полей и пеленгованию источников радиоэлектронного излучения.

Всего в учениях были задействованы более 500 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения и военной техники.

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